01/08/2019 Frida Escobedo, conjunto residencial Mar Tirreno en Ciudad de México

+ Zoom © Rafael Gamo © Rafael Gamo

© Rafael Gamo

© Rafael Gamo

© Rafael Gamo

© Rafael Gamo

El estudio liderado por la mexicana Frida Escobedo firma este bloque de viviendas situado en la colonia Popotla de Ciudad de México. El proyecto ‘pliega’ los balcones hacia dentro en forma de patios privados. Esta estrategia juega con la tipología tradicional de casa-patio planteando diferentes grados de intimidad. De esta manera, las viviendas verticales, cada una completamente diferente a la otra, se entrelazan tanto en planta como en sección para optimizar la iluminación natural y la privacidad.



Al exterior, las fachadas compuestas por bloques de hormigón presentan una piel en forma de celosía que unifica el conjunto. Una vez dentro, el corredor de entrada principal crea una zona de encuentro entre los vecinos. Frida Escobedo’s pavilion for the Serpentine Gallery

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.