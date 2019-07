31/07/2019 BIG + HFF, casa puzle en Copenhague Photos: Kaspar Würgler

La instalación fue diseñada por Bjarke Ingels, de la firma danesa BIG, y Simon Frommenwiler, socio fundador del estudio de Basilea HHF. Durante tres días estuvo expuesta en el jardín trasero de la Embajada de Suiza en Copenhague. El volumen comprende bloques geométricos de color rosa, rojo y fucsia que, cuando se unen como las piezas de un rompecabezas, forman una pequeña casa a dos aguas. Los elementos entrelazados permiten crear diferentes configuraciones, como asientos exentos o formando un anfiteatro. El diseño busca fomentar la interacción social, ya que la mayoría de los elementos deben ser transportados por más de una persona para poder moverse. The Spirit of the Beehive Luis Fernández-Galiano BIG presents Oceanix City at the United Nations

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.