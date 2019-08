27/08/2019 Zaha Hadid Architects, paseo fluvial y protección contra inundaciones en Hamburgo Photos: Piet Niemann

La firma británica Zaha Hadid Architects ha sido la encargada de remodelar y reforzar el sistema de prevención de inundaciones de la ciudad alemana de Hamburgo, en la orilla norte del río Elba, en la zona portuaria de Niederhafen. Fruto del concurso celebrado en 2006, la intervención reconstruye la barrera existente, aumentando su altura. La estructura lineal es de 8,60 metros sobre el nivel del mar en su sección oriental y 8,90 metros en la occidental. Situado en la parte superior de la protección, el paseo enlaza los barrios adyacentes y con un ancho mínimo de 10 metros ofrece generosos espacios públicos, incorporando carriles para bicicletas y amplias rampas. La forma oscilante del recorrido está tallada con escaleras que en ocasiones se transforman en pequeños anfiteatros. Las áreas peatonales están revestidas de un granito oscuro color antracita que contrasta con el granito gris claro de las escaleras. Zaha Hadid Architects, Al Janoub Stadium in Al Wakrah (Qatar)

