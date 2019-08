28/08/2019 Concurso para remodelar la Plaza del Mar de Sangenjo (Pontevedra) First prize: Paredes Pedrosa

Second prize: Carme Pinós

Third prize: Emilio Tuñón

El estudio madrileño Paredes Pedrosa ha resultado ganador del concurso de ideas convocado para renovar la plaza del Mar de la ciudad gallega de Sangenjo y su entorno inmediato. Entre las 35 propuestas presentadas a la competición y los diez finalistas, fueron seleccionados además un segundo y tercer premio concedidos a Carme Pinós y Emilio Tuñón, respectivamente.



Denominado 'Batea en tierra', el proyecto vencedor incluye la intervención en el edificio de la capitanía con una nueva cubierta inclinada, y la incorporación de una pérgola lineal sobre los locales comerciales existentes, unificando el conjunto. Por otro lado, un talud ajardinado hacia la plaza de los Barcos salva el desnivel del terreno y enlaza los recorridos urbanos, añadiendo un paso rodado para atender las necesidades del puerto pesquero. Finalmente, se contempla la construcción de un umbráculo para albergar eventos. Este volumen cuadrado de fachadas transparentes combina madera, EFTE y un sistema de tensores metálicos.

