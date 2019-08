30/08/2019 Cabañas flotantes sobre el río Fuchun Photos: Aoguan Performance of Architecture

Obra del Design Institute of Landscape and Architecture China Academy of Art, estas construcciones forman parte del complejo hotelero Fuchun New Century Wonderland situado en Jiande, ciudad-condado bajo la administración de Hangzhou, en la provincia china de Zhejiang. El río Fuchun alimenta un pequeño lago sobre el que parecen flotar los cinco volúmenes de madera, semejantes a los barcos de pesca tradicionales. Inspiradas en la arquitectura vernácula y con una superficie de 50 metros cuadrados cada una, las cinco habitaciones están sustentadas por pilotes de acero. Su estructura está compuesta por elementos prefabricados de madera ensamblados en el sitio. Los frentes vidriados ofrecen vistas al lago sobre el que se extienden con balcones. Studio QI, Annso Hill Hotel in Heshun (China)

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.