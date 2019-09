(empty) Thursday, September 05, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 05/09/2019 Goldsmith Company, granja flotante en Rotterdam (Países Bajos) Photos: Rubén Dario Kleimeer

El Merwehaven, una zona portuaria situada en la orilla derecha del río Mosa en Rotterdam, se encuentra esta construcción agrícola donde se producen y procesan productos lácteos. El diseño de la firma local de Goldsmith Company está basado en principios náuticos, considerando el aumento progresivo del nivel del mar y las inundaciones frecuentes que sufren los Países Bajos. Por ello, la organización, los principios estructurales y el uso de materiales buscan mejorar la flotabilidad y la estabilidad de la estructura. La composición con un triple apilamiento coloca los elementos pesados en la parte sumergida del edificio. Con capacidad para cuarenta vacas, la granja combina las instalaciones técnicas, de almacenamiento, procesamiento y producción, con robots para ordeñar y limpiar el estiércol, paneles solares y un sistema de recolección y purificación de aguas pluviales. Bajo una gran cubierta en voladizo, el conjunto de 2.000 metros cuadrados ofrece además un recorrido para los visitantes sin perturbar la actividad de la granja.