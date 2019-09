(empty) Friday, September 06, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 06/09/2019 Casas prefabricadas de madera Pineca



Las casas prefabricadas de Pineca son fáciles y rápidas de montar, y pueden ser utilizadas como viviendas principales o segundas residencias. La fabricación en serie de sus componentes permite que sean más asequibles y sencillos de producir, empleando como material principal de construcción las maderas certificadas de pino nórdico y abeto escandinavo, que garantizan la calidad de los productos.



La tecnología avanzada utilizada por Pineda dota de mayor durabilidad a las cabañas (entre 100 a 200 años) y reduce su desgaste, así como los protectores y los conservantes, las pinturas y los barnices aplicados a la madera. Además, los tablones son tratados con elementos no combustibles que disminuyen su inflamabilidad.



Las casas prefabricadas Pineca están disponibles en varios modelos y estilos para poder adaptarse a las necesidades del cliente, pudiéndose elegir entre diferentes materiales, colores, diseños y decoraciones interiores. La versatilidad de las casas prefabricadas permite además seleccionar tamaños escalables, para una o más personas, que pueden ampliarse con el paso del tiempo. Las productos de Pineca cumplen con las normativas medioambientales y urbanísticas vigentes.



Pineca cuenta con una oficina en Barcelona y distribuye a Europa y América del Sur. Para realizar su pedido u obtener más información consulte la web y tienda on-line en su Con 26 años de experiencia, el grupo lituano Pineca fabrica cabañas, casetas, cobertizos, garajes y pélets de madera.Las casas prefabricadas de Pineca son fáciles y rápidas de montar, y pueden ser utilizadas como viviendas principales o segundas residencias. La fabricación en serie de sus componentes permite que sean más asequibles y sencillos de producir, empleando como material principal de construcción las maderas certificadas de pino nórdico y abeto escandinavo, que garantizan la calidad de los productos.La tecnología avanzada utilizada por Pineda dota de mayor durabilidad a las cabañas (entre 100 a 200 años) y reduce su desgaste, así como los protectores y los conservantes, las pinturas y los barnices aplicados a la madera. Además, los tablones son tratados con elementos no combustibles que disminuyen su inflamabilidad.Las casas prefabricadas Pineca están disponibles en varios modelos y estilos para poder adaptarse a las necesidades del cliente, pudiéndose elegir entre diferentes materiales, colores, diseños y decoraciones interiores. La versatilidad de las casas prefabricadas permite además seleccionar tamaños escalables, para una o más personas, que pueden ampliarse con el paso del tiempo. Las productos de Pineca cumplen con las normativas medioambientales y urbanísticas vigentes.Pineca cuenta con una oficina en Barcelona y distribuye a Europa y América del Sur. Para realizar su pedido u obtener más información consulte la web y tienda on-line en su página web oficial