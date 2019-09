(empty) Friday, September 13, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 13/09/2019 Alojamiento rural en Corral d’en Capdet, San Pedro de Ribas (Barcelona)

+ Zoom Fotos: Adrià Goula En el municipio catalán de San Pedro de Ribas, próximo al Parque Natural del Garraf, se encuentra la antigua zona de explotación agrícola el Corral d’en Capdet con tres edificios: un corral, una masía y Can Tomeu, que era la antigua casa de los aparceros. Se plantea convertirlos en alojamiento rural, y aunque Lluís Jubert - Taller d’Arquitectura realizó el proyecto básico y ejecutivo de las tres partes, sólo Can Tomeu ha llegado a ejecutarse con Andrea Solé en la dirección de obra.



Sobre los restos de los muros perimetrales de piedra, se levanta la vivienda destinada a turismo rural que recupera el volumen y la altura de casa construida en el siglo XIX. Con grandes ventanas cuadradas que enmarcan las vistas al entorno, el cuerpo principal rehabilitado con dos alturas está conectado en planta baja a dos nuevos cuerpos anexos de menor tamaño, que acogen la cocina y sala de estar.