16/09/2019 Co-lab design office, pabellón de bambú en Tulum (México) Photo: Pakal Egger. Tonatiuh Egger

Photos: César Béjar

Photo: Co-lab design office

Photos: César Béjar

La firma Co-Lab, fundada por Joana Gomes y Joshua Beck, ha sido la encargada de levantar este pabellón ubicado en el corazón del desarrollo residencial de Lúum Zama —en la localidad caribeña de Tulum—, cuyo plan director también fue diseñado por este estudio mexicano. Inspirado en el trabajo de Félix Candela, el denominado templo de Lúum presenta una estructura formada por cinco arcos distribuidos de forma radial, donde el material principal es el bambú cosechado, seleccionado por su eficiencia estructural y flexibilidad. Para el diseño se utilizó un sofware paramétrico. Combinando tecnología y métodos vernáculos de construcción artesana, las bóvedas se compensan mutuamente en equilibrio e interdependencia estructural. Los elementos tejidos están formados por secciones planas de bambú dobladas en el sitio, atornilladas y atadas entre sí. La cubierta está compuesta por una capa exterior de zacate, paja típica de la región que protege la estructura de la lluvia y permite que respire en el clima tropical húmedo. Fernanda Canales, Tamayo Pavilion in Mexico City

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.