25/09/2019 Snøhetta, edificio Powerhouse Brattørkaia en Trondheim (Noruega) Photo: Synlig.no

Photos: Ivar Kvaal

Obra del estudio de Oslo Snøhetta, fundado por Kjetil Trædal Thorsen y Craig Dykers, estas oficinas producen más del doble de la cantidad de electricidad que consumen diariamente. Envuelta por casi 3.000 metros cuadrados de paneles solares, la construcción está diseñada para garantizar su máxima exposición al sol —a pesar de las limitadas horas de luz por su ubicación en el norte— y así obtener al año aproximadamente 500.000 kilovatios de energía limpia y renovable. Considerando estrategias de construcción sostenible, el edificio de energía positiva con 18.000 metros cuadrados presenta una cubierta inclinada pentagonal que está perforada por un atrio, el cual funciona como un jardín público. El volumen también tiene un aislamiento eficiente, sistemas inteligentes que ajustan la ventilación y una estructura de hormigón que ayuda a regular la temperatura interior utilizando la masa térmica.



Con todo, el proyecto busca cumplir con un objetivo triple: maximizar la cantidad de energía limpia producida por el edificio, minimizar el consumo energético y ser un espacio agradable para los usuarios. Wayfarers Luis Fernández-Galiano Snøhetta to build Shanghai Grand Opera House

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.