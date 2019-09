(empty) Friday, September 27, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 27/09/2019 Línea biosostenible para profesionales Titanpro



Las pinturas biosostenibles de Titan cuentan con la categoría Gold del certificado de sostenibilidad Cradle to Cradle, la máxima distinción de esta normativa a nivel mundial que evalúa los productos en términos de proceso de fabricación, componentes, y compromiso social y de desarrollo de la empresa fabricante. De esta manera, Titan ayuda a constructores y arquitectos a obtener otras certificaciones de sostenibilidad como LEED y BREEAM. Fundada en 1917 y con sede en El Prat de Llobregat (Barcelona), el fabricante de pinturas Titan presentó en Rebuild 2019 su nueva línea biosostenible para profesionales, bajo la marca Titanpro , que ha obtenido por su innovación el premio Advanced Architecture 2019, en el marco de la feria celebrada en Madrid del 17 al 19 de septiembre.Esta gama de productos respeta el medioambiente y utiliza materias primas de origen vegetal, asegurando las altas prestaciones mientras se mantienen sus propiedades naturales. La línea biosostenible está compuesta por tres elementos: P-80N, pintura de interiores con alta cubrición, alto rendimiento, sin olor, lavable y con un acabado mate; R90N, un revestimiento para exteriores transpirable de alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV; y S-90N, una imprimación con una alta adherencia al soporte que garantiza la fijación de la pintura o el revestimiento.A diferencia de los productos de origen mineral, la línea de pinturas biosostenibles de Titan se aplica fácilmente y sobre todo tipo de sustratos (no solo minerales), no cuartea, es lavable y tiene la misma caducidad que la de una pintura convencional (36 meses), a diferencia de las pinturas minerales que tienen solo 12 meses. Además, tienen un ciclo de vida basado en la economía circular. No sólo la pintura y su producción son respetuosos con el medioambiente, sino que, además, se presenta en un envase negro realizado con plástico reciclable.Las pinturas biosostenibles de Titan cuentan con la categoría Gold del certificado de sostenibilidad Cradle to Cradle, la máxima distinción de esta normativa a nivel mundial que evalúa los productos en términos de proceso de fabricación, componentes, y compromiso social y de desarrollo de la empresa fabricante. De esta manera, Titan ayuda a constructores y arquitectos a obtener otras certificaciones de sostenibilidad como LEED y BREEAM.



Para mas información: titanpro.es

