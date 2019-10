(empty) Thursday, October 03, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 04/10/2019 Belén Ilari gana el concurso Trans-hitos 2020 El proyecto ‘Pop’ de la arquitecta Belén Ilari ha resultado ganador de la 16 edición del concurso Trans-hitos, organizado por Cevisama (el salón internacional de cerámica que se celebra anualmente en Valencia), con la colaboración del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) y la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer).



En el marco de la 38 edición de Cevisama, que se celebra del 3 al 7 de febrero de 2020, se recreará la propuesta premiada en el distribuidor central de la Feria Valencia dentro de la exposición Trans-hitos, que muestra nuevos usos y funcionalidades del material cerámico, así como productos de alta tecnología y diseño aptos para arquitectura, interiorismo, urbanismo y ambientes domésticos.



El proyecto de Ilari analiza la posibilidad de crear un efecto ambiental utilizando como base el azulejo. Las caras interiores de un cubo hueco de 4 x 4 x 4 m se cubren con azulejos de 15 x 15 cm separados por juntas abiertas por las que atraviesa luz artificial de color rosa. AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.