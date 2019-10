02/10/2019 Imaginando la casa mediterránea en el Museo ICO Català-Roca, Casa Ugalde, en Caldes d’Estrac, 1952. Arquitectos: Coderch y Valls

© Fondo F. Català-Roca - Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Català-Roca, Dos casitas para Barba Corsini (Cadaqués, Girona)

© Fondo F. Català-Roca - Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Giorgio Casali, Villa Gloria (Cadaqués, Girona), 1959. Arquitectos: Peter G. Harnden y Lanfranco Bombelli

© Herederos de Harnden y Bombelli / Fondo Harnden-Bombelli Arquitectos - Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Università Iuav di Venezia - Archivio Progetti, fondo Giorgio Casali

Casa Garriga Nogués, en Sitges, 1946 Arquitectos: Manuel Valls Vergés and José Antonio Coderch

© Acm-EPFL. Alberto Sartoris Fonds © José Antonio Coderch de Sentmenat, VEGAP, Madrid, 2019

Luigi Cosenza y Bernard Rudofsky, Casa Oro en Posillipo, Nápoles, 1934-1937

© Archivo Luigi Cosenza, en Archivio di Stato, Pizzofalcone, Nápoles. © Bernard Rudofsky, VEGAP, Madrid, 2019

Luigi Cosenza y Bernard Rudofsky, Casa Oro en Posillipo, Nápoles, 1934-1937

© Archivo Luigi Cosenza, en Archivio di Stato, Pizzofalcone, Nápoles. © Bernard Rudofsky, VEGAP, Madrid, 2019

Gio Ponti, Proyecto de hotel en el bosque de San Michele, isla de Capri, 1939

© Centro Studi e Archivio della Comunicazione-Università di Parma-Archivio Gio Ponti. © Gio Ponti Archives

Hasta el 12 de enero de 2020, se puede visitar en el Museo ICO de Madrid la exposición ‘Imaginando la casa mediterránea. Italia y España en los años 50’, comisariada por Antonio Pizza. El tema seleccionado está centrado en un momento histórico en el que se establecen fuertes vinculaciones e intercambios arquitectónicos entre estos dos países. La muestra presenta la obra de prestigiosos arquitectos italianos y españoles —Francisco Juan Barba Corsini, Bassó y Gili, Bohigas y Martorell, Antonio Bonet Castellana, Coderch y Valls, Correa y Milá, Luigi Cosenza, Carlos de Miguel, Harnden y Bombelli, Gio Ponti, Josep Pratmarsó, Bernard Rudofsky y Josep M. Sostres— con imágenes de grandes fotógrafos como Giorgio Casali, Francesc Català-Roca u Oriol Maspons, entre otros, además de croquis, dibujos y publicaciones.



Con motivo de esta exposición se muestra por primera vez material del archivo José Antonio Coderch tras la donación realizada por sus herederos al Museo Reina Sofía.



Los viernes (18:30 h), sábados (12:30 y 18:30) y domingo (12:30) tendrán lugar visitas guiadas gratuitas de la exposición. ‘Fernando Higueras. Desde el origen’ at Museo ICO

