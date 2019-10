03/10/2019 Lux Architect, remodelación del ayuntamiento de Burtenbach (Alemania) Photos: Jan Specklin

Photo: Antxón Cánovas

La firma alemana liderada por Manfred Lux ha sido la encargada de renovar el edificio del Ayuntamiento del municipio bávaro de Burtenbach, cuya primera mención histórica data de 1558. El edificio ha sido modificado a lo largo del tiempo, siendo significativamente reformado en 1972. Combinando el trabajo tradicional de artesanos locales con técnicas contemporáneas de producción, la intervención general aprobada en 2015 y finalizada en 2019 buscaba recuperar su pasado histórico y emplear materiales locales: de origen calcáreo para suelos, techos y paredes; madera maciza de fresno para puertas, muebles integrados y la escalera principal que vertebra el edificio. El ambiente cálido resulta de mezclar colores de tierra natural del suelo de terrazo, los tonos crema de los elementos enlucidos y la madera, aplicando a los detalles técnicas artesanales y máquinas basadas en la tecnología que utiliza el control numérico computarizado o CNC. Bauhaus Museum opens in Dessau

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.