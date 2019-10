07/10/2019 OMA gana el concurso del nuevo centro comercial KaDeWe de Viena Images courtesy of OMA

La firma holandesa de Rem Koolhaas será la encargada de construir un complejo con locales comerciales y un hotel en el centro histórico de Viena, en el Museumsquartier (Barrio de los Museos). Dirigido por Ellen van Loon e Ippolito Pestellini Laparelli, el proyecto para los grandes almacenes Kaufhaus des Westens (KaDeWe) está coronado por una cubierta ajardinada desde donde se pueden disfrutar de las vistas a la capital austriaca. Los principales componentes del programa están divididos en dos volúmenes: el de venta al por menor en la parte delantera, y el de hotel en la parte trasera. La fachada está inspirada en las geometrías de la arquitectura de la Secesión vienesa. Una vez terminado, este será el primer proyecto de OMA en Viena. OMA to renovate KaDeWe department store in Berlin

