Presentada la 14 edición de Cosentino Design Challenge

Con el requisito de incluir al menos un producto de la firma Cosentino (la superficie de cuarzo Silestone®, la superficie ultracompacta Dekton® y/o la gama de piedra natural con exclusiva protección anti-manchas Sensa by Cosentino®), las propuestas se podrán entregar hasta el 1 de junio de 2020, exclusivamente por vía electrónica a través de la página web del concurso



Promovido por la multinacional española Grupo Cosentino, este concurso está destinado a estudiantes de arquitectura y diseño de cualquier parte del mundo. Por un lado, en la categoría de Arquitectura, Cosentino propone para esta edición desarrollar proyectos basados en la temática 'Cosentino y habitar el espacio urbano (street room)'. Por otro lado, en la categoría de Diseño, la materia sobre la que deben trabajar los alumnos es 'Cosentino y la tradición local: alta artesanía contemporánea'.Con el requisito de incluir al menos un producto de la firma Cosentino (la superficie de cuarzo Silestone®, la superficie ultracompacta Dekton® y/o la gama de piedra natural con exclusiva protección anti-manchas Sensa by Cosentino®), las propuestas se podrán entregar hasta el 1 de junio de 2020, exclusivamente por vía electrónica a través de la página web del concurso cosentinodesignchallenge.org , donde se pueden consultar sus bases legales. Los Cosentino Centers y Cosentino Cities repartidos por el mundo están disponibles para mostrar a los participantes la amplia gama de productos de la compañía.En cada categoría se establecen tres primeros premios, dotados de 1.000 euros cada uno, así como tres accésits. Los proyectos ganadores serán anunciados en junio de 2020 y recorrerán algunas de las escuelas colaboradoras y centros de Cosentino.