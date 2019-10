(empty) Wednesday, October 16, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 16/10/2019 Bax studio, parque empresarial Dimnikcobau en Liubliana (Eslovenia) Renders: David Rodríguez

La propuesta de la firma de Barcelona bax studio, dirigida por Boris Bežan y Mónica Juvera, ha ganado el concurso convocado por invitación para diseñar el complejo de oficinas Dimnikcobau situado en la zona industrial de Moste, en la capital eslovena. La intervención, que abarca 12.439 metros cuadrados, comprende la remodelación de la fachada de un edificio existente (Dimnikcobau I) y construye dos nuevos volúmenes (Dimnikcobau II y III). Los tres bloques se conectan en planta baja con un acceso común. El conjunto estará unificado por una serie de las lamas verticales sobre los paneles vidriados.



En la primera fase, se construirá el Dimnikcobau III con nueve plantas organizadas alrededor de un atrio central y dos grandes aberturas en la fachada que miran al entorno. Además de oficinas, albergará un gimnasio, un restaurante-cafetería, una zona expositiva y aparcamientos subterráneos. En la segunda fase, se levantará el Dimnikcobau II con cuatro niveles. Ambos edificios están basados en una trama estructural de 8 x 8 metros. Sus plantas destinadas a oficinas están delimitadas por paneles móviles para permitir la flexibilidad de los espacios.