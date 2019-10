18/10/2019 ‘Souto de Moura. Memoria, proyectos, obras’ © ITS_Ivo Tavares Studio

Hasta el 6 de septiembre de 2020, la Casa da Arquitectura de Matosinhos (Portugal) acoge una amplia exposición dedicada a Eduardo Souto de Moura (Oporto, 1952), comisariada por Francesco Dal Co y Nuno Graça Moura.



Ocupando más de 1.000 metros cuadrados, esta muestra contiene cuarenta proyectos cuyo material ha sido extraído de la colección depositada por el maestro portugués en la institución de Matosinhos. El depósito comprende 604 maquetas, alrededor de 8.500 diseños y toda su documentación escrita y fotográfica de los proyectos realizados durante los cuarenta años de su trayectoria profesional. Masters of International Architecture Memory and Matter Luis Fernández-Galiano

