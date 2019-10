21/10/2019 Inaugurado en Múnich el edificio Werk12

+ Zoom Photos: Ossip van Duivenbode Obra del estudio holandés MVRDV, este edificio multiusos que incluye restaurantes, bares, oficinas y un gimnasio ha abierto sus puertas en el barrio de Werksviertel-Mitte, área de carácter industrial situada en las proximidades de la estación Ostbahnhof, al este de Múnich, que se encuentra dentro del plan del Estado Federado de Baviera para reconvertir la zona en un distrito dedicado al arte y la cultura.



En el corazón de la plaza de Knödelplatz, el proyecto está en constante diálogo con su entorno, por ello, se abre en todas las direcciones con una fachada transparente que no aísla las actividades internas. Potenciando este discurso, las circulaciones rodean el edificio y crean una ruta pública desde la plaza hasta el último forjado. Al mismo tiempo, dichas comunicaciones conectan las terrazas de 3,25 metros en cada piso difuminando las fronteras entre el interior y el exterior.



Las alturas libres entre forjados son de 5 metros y dicha condición se aprovecha en la fachada para colocar enormes letras evocando la cultura del arte urbano inspirada en el grafiti. De este modo, el edificio presenta interjecciones que se encuentran en los cómics alemanes. Through the Looking Glass Luis Fernández-Galiano MVRDV. Arquitectura Viva 215

