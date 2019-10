23/10/2019 MMX, jardines centrales de Jojutla (México) Photos: Dañe Alonso

Fundada por Jorge Arvizu, Ignacio del Río, Emmanuel Ramírez y Diego Ricalde, la firma Estudio MMX de Ciudad de México fue la encargada de diseñar esta plaza en el municipio de Jojutla, en el estado mexicano de Morelos, en un ejercicio abierto que contó con la participación de los habitantes de la ciudad. El proyecto está inspirado en los árboles que resistieron a los fuertes sismos sufridos en la zona en septiembre de 2017. Las estructuras de arcos reinterpretan la arquitectura tradicional de la región para alojar los programas cívicos y comunicatorios. Materializado con ladrillos artesanales de color ocre, piedra basáltica de tonos grises y la paleta vegetal de especies locales, el conjunto ofrece espacios de sombra y a cubierto, de encuentro y tránsito, además de una plaza abierta para albergar al aire libre diferentes tipos de eventos. Estudio MMX, pavilions for Friend Cultures Fair

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.