24/10/2019 Vora, bloque residencial Vallirana 47 en Barcelona Photos; Adriá Goula

El estudio catalán liderado por Pere Buil y Toni Riba, vora, fue el encargado de remodelar este edificio con cinco viviendas construido en 1924, que se encuentra entre medianeras en la calle Vallirana 47 del barrio barcelonés del Farró. Su reforma parte de la estrategia de restaurar elementos existentes (pavimentos de mosaico hidráulico, molduras de escayola, carpinterías…) y transformar el conjunto combinando lo antiguo y lo nuevo (azulejos esmaltados, aplicación de patrones gráficos extraídos de las rejas del edificio, papeles de pared…), mientras se respeta la identidad de la construcción de 490 metros cuadrados. A la distribución tradicional preexistente, que consistía en un pasillo convencional y estancias pequeñas, se le superpone un nuevo orden espacial: se mantienen los pavimentos y techos originales y sobre ellos se deslizan los tabiques para mostrar las capas temporales.