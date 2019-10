(empty) Sunday, October 27, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 24/10/2019 ERRE arquitectura + HOK architects, Valencia Arena © Wire Collective

El estudio valenciano ERRE —liderado por Jose Martí, Amparo Roig y M. Ángeles Ros—, junto a la firma norteamericana HOK, ha sido la encargada de diseñar el pabellón polivalente Valencia Arena. El proyecto ha sido promovido por Licampa 1617, la sociedad patrimonial del empresario valenciano Juan Roig, presidente ejecutivo y máximo accionista de Mercadona. El volumen flexible está destinado a acoger eventos deportivos y culturales, con capacidad para 15.600 espectadores en los partidos de baloncesto y 18.600 en los conciertos musicales.



Con 47.000 metros cuadrados de superficie, el proyecto se sitúa en un terreno ubicado entre las calles Ángel de Villena, Bomber Ramón Duart y Antonio Ferrandis, del barrio de Quatre Carreres de la capital valenciana, junto a L'Alqueria del Basket y el pabellón Fuente de San Luis. La intervención incluye además un parque público de 20.000 metros cuadrados y más de 1.300 plazas de aparcamiento.



