28/10/2019 Rodolfo Cañas, Casa Mogro en Santiago de Chile Photos: Aryeh Kornfeld

Situada en el barrio de Montenegro de la capital de Chile, esta vivienda unifamiliar está coronada por un volumen delgado revestido con paneles de acero inoxidable, única parte de la casa visible desde las calles circundantes que alberga una claraboya. El arquitecto chileno Rodolfo Cañas finalizó la construcción con el sótano y la planta baja transparente, abierta a los jardines, pero el proyecto original contempla la posibilidad de aumentar su altura con un nivel más. La gruesa losa de hormigón que forma el techo de la casa fue diseñada para soportar el peso de otro piso sobre ella. Actualmente, esta superficie funciona como una amplia terraza en la azotea.