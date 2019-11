05/11/2019 Snøhetta, centro de visitantes en Longyearbyen (Noruega)

+ Zoom Images: Snøhetta & Plomp En la capital del archipiélago noruego de Svalbard ubicado en el océano Glacial Ártico, Longyearbyen (isla de Spitsbergen), se sitúa el centro ‘El Arco’ diseñado por la firma de Oslo Snøhetta. El conjunto está destinado a dar a conocer a los visitantes el contenido del Archivo Mundial del Ártico —que preserva el patrimonio digital de nuestro planeta— así como del Banco Mundial de Semillas de Svalbard —un enorme almacén subterráneo de semillas, cercano a Longyearbyen, que salvaguarda la biodiversidad de las especies de cultivo que sirven como alimento en caso de catástrofe.



El proyecto está formado por dos volúmenes. Una construcción rectangular revestida de madera y vidrio que contiene el acceso, las taquillas y la cafetería, así como las instalaciones del Archivo Mundial del Ártico y salas técnicas. En contraste, un monolito de color blanco, que parece erosionado por las condiciones climáticas extremas del sitio, está destinado a albergar las exposiciones y mostrar a los visitantes lo que está almacenado en el Archivo y la conocida como «cámara del fin del mundo». Snøhetta, Powerhouse Brattørkaia in Trondheim (Norway)

