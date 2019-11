(empty) Wednesday, November 13, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 13/11/2019 Kave Home abre un nuevo ‘showroom’ en Madrid



Kave Home Con sede en Sils (Gerona), la empresa perteneciente a Julià Grup, Kave Home , está especializada en la venta de mobiliario y artículos de decoración para el hogar. En 2013, Kave Home comenzó su andadura como plataforma internacional de venta online, para posteriormente también abrir tiendas físicas en Barcelona, Vigo y recientemente en Madrid, en la calle Hermosilla del barrio de Salamanca.Con 700 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, el nuevo showroom de Madrid cuenta con doce ambientes que muestran una gran variedad de propuestas decorativas y de muebles, combinando las últimas tendencias con piezas atemporales a precios asequibles. La última apertura se enmarca dentro de la estrategia de expansión de Kave Home, que tiene prevista la inauguración de otras cuatro tiendas físicas en el primer semestre de 2020.El plazo de entrega de casi todos los productos es de 48 horas y las devoluciones no tienen cargo. Con 40 nuevas sugerencias cada semana, Kave Home asesora al cliente final y cuenta a su vez con un servicio para profesionales con soluciones y ventajas como los descuentos aplicables según el volumen de la compra.