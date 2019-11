13/11/2019 Glenn Murcutt, MPavilion 2019 en Melbourne (Australia) Photos: John Gollings

Se ha inaugurado el pabellón temporal de la sexta edición de MPavilion que, cada año desde 2014, se levanta en los jardines de la Reina Victoria de Melbourne por encargo de la Fundación Naomi Milgrom. El arquitecto australiano Glenn Murcutt parte de una forma rectangular simple y una estructura de acero coronada por una cubierta textil, translúcida y curvada, inspirada en la forma aerodinámica de un ala de avión. Esta incorpora en su interior ledes que cuando se iluminan aportan sensación de ligereza al conjunto de color blanco. El volumen está orientado al norte para maximizar las vistas del río Yarra, mientras un sistema electrónico de protección textil permite cerrar el frente sur. El Mpavilion de Murcutt acogerá diferentes eventos hasta el 22 de marzo de 2020. OMA’s MPavilion 2017 opens in Melbourne Carme Pinós, MPavilion 2018 in Melbourne

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.