19/11/2019 De Villar Chacón Arquitectos, Parque del Kínder en Mexicali (México) Photos: Lorena Darquea

El estudio fundado por los madrileños José de Villar y Carlos Chacón es el autor del proyecto ganador de un concurso para diseñar un parque incluido en el plan vecinal de Valle del Puebla en la ciudad de Mexicali, capital del estado mexicano de Baja California.



Los espacios de diferentes escalas se entrelazan dibujando geometrías cerradas, anillos que contienen zonas de juego (pirámide con toboganes, laberinto de buganvillas, cubos y ruedo multiusos), una pista deportiva y mobiliario urbano, como las gradas o bancos corridos, que fomentan las relaciones sociales. El color intenso de los elementos contrasta con el entorno.



La intervención fue la ganadora del Premio Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) 2019 en la categoría Actuaciones Urbanas. Premios COAM 2019

