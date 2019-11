(empty) Wednesday, November 20, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 20/11/2019 Arquitectos Ayala, sede corporativa de Red Eléctrica de España en Madrid Organizado en diferentes volúmenes, un nuevo zócalo alberga el centro de datos y es el corazón de los usos comunes del conjunto mientras, rodeado por zonas ajardinadas, resuelve el contacto con la pendiente del terreno.



Sobre el zócalo descansa el cuerpo de oficinas. El nuevo volumen sobre rasante resulta de organizar los edificios existentes en un solo cuerpo, con una planta de oficinas versátil, modular y funcional, distribuida en dos alas paralelas separadas por seis patios.



La ampliación ocupa el vacío interior que existe actualmente entre las construcciones, de forma que la huella del nuevo edificio se minimiza sobre la parcela.



Al no es posible recuperar las antiguas fachadas de los edificios existentes, se plantea una solución de doble piel de vidrio transparente, de suelo a techo, que alberga en su interior lamas protectoras de la radiación solar, generando una cámara para controlar la temperatura interior y así reducir el consumo energético.



Se aprovechará la edificación actual sobre la que se plantea una construcción a base de elementos prefabricados (módulos de fachada, mamparas…) con el objetivo de reducir los costes y los plazos de ejecución, además de acometer una construcción sostenible.