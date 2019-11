25/11/2019 Aidoo Control Wi-Fi by Airzone



Con #ungradoporelplaneta Airzone pretende concienciar sobre el uso eficiente de la climatización. Para ello, pone a disposición de los profesionales la información sobre cómo la aplicación de un sistema Airzone contribuye en la Con sede en Málaga, la empresa Airzone pertenece a la Corporación Empresarial Altra, grupo que centra su actividad en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos y servicios para el confort y la racionalización del consumo energético.Airzone presenta Aidoo Control Wi-Fi , una solución para la conectividad de los equipos Inverter y VFT, donde el usuario puede controlar a distancia su equipo de climatización gracias a la tecnología Cloud de Airzone. Al utilizar el protocolo del fabricante, se garantiza la máxima eficiencia del equipo Inverter y no es necesario reemplazar el termostato del fabricante. Además, se puede controlar por voz mediante Amazon Alexa y Google Assistant.Cuenta con una aplicación que puede obtenerse de forma gratuita para iOS y Android, donde es posible hacer programaciones horarias, monitorizar el estado de la máquina y ver su evolución durante el día.Aidoo by Airzone está también disponible para sistemas KNX, y gracias a su compatibilidad con el software ETS5, es posible configurar Aidoo KNX fácilmente e incluirlo en el mismo proyecto de integración.Con #ungradoporelplaneta Airzone pretende concienciar sobre el uso eficiente de la climatización. Para ello, pone a disposición de los profesionales la información sobre cómo la aplicación de un sistema Airzone contribuye en la construcción sostenible y ayuda a obtener puntos en las certificaciones energéticas.



