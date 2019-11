(empty) Monday, November 25, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 25/11/2019 Carmody Groarke, Museo Windermere Jetty en Inglaterra

+ Zoom Photos: Christian Richter El estudio de Londres liderado por Kevin Carmody y Andy Groarke es el autor del diseño de este museo que alberga una colección de barcos a orillas del Windermere, el mayor lago natural de Inglaterra, situado en el parque nacional del Distrito de los Lagos, en el condado de Cumbria.



A las afueras de la ciudad de Windermere, el conjunto ocupa el sitio donde anteriormente se encontraba una planta de extracción de grava. Empleando el lenguaje arquitectónico vernáculo de edificios agrícolas e industriales, el museo está definido por las cubiertas inclinadas, los amplios aleros sobresalientes y las fachadas revestidas con paneles estriados de cobre oxidado, interrumpidas por grandes aberturas que enmarcan las vistas.



La configuración de los volúmenes compactos promueve una fuerte relación topográfica con el sitio junto al lago. La pieza central del museo es un muelle húmedo cubierto que permite la exposición de embarcaciones. Alrededor de este se colocan el resto de los edificios, sobre un podio de hormigón, que incluyen un taller de conservación, espacios educativos y una cafetería.