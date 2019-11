(empty) Friday, November 29, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 29/11/2019 Botter + Bressan, Palaluxottica en Agordo (Italia) Photos: Simone Bossi and Emanuele Bressan

© Simone Bossi

© Emanuele Bressan

© Emanuele Bressan

© Simone Bossi

© Emanuele Bressan

© Emanuele Bressan

© Emanuele Bressan

Las firmas italianas lideradas por Andrea Botter y Emanuele Bressan colaboraron en el diseño de este centro de congresos y exposiciones, construido para atender las actividades comerciales de la compañía fabricante de gafas Luxottica y de la comunidad de la localidad donde se sitúa, Agordo, en la región del Véneto.



Reinterpretando el paisaje alpino, el juego de inclinaciones en la cubierta se prolonga con grandes voladizos de 5 metros en el frente oeste y de 8,5 m. en el lado norte, coincidiendo con grandes muros cortinas de vidrio transparentes que miran al paisaje, mientras las elevaciones este y sur son ciegas.



El proyecto está inspirado en las construcciones rurales de los valles circundantes, caracterizadas por estructuras de madera con elementos oblicuos de refuerzo. Sobre una plataforma de hormigón armado se levanta el conjunto cuyo corazón es una gran sala de usos múltiples, libre de columnas, que permite su división de acuerdo con las necesidades de cada momento. AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.