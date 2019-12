(empty) Thursday, December 05, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 05/12/2019 Lana mineral arena APTA de Isover



Esta lana mineral de Altas Prestaciones Térmicas y Acústicas (APTA) para divisorios interiores, ofrece una solución sostenible desde su concepción, en el uso de materias primas y considerando tanto la vida útil del producto como su fin de ciclo de vida. Para ello, emplea más de un 50% de materiales reciclados en su fabricación y, una vez finaliza su vida útil, se puede reciclar el 100% de su composición.



Entre sus aplicaciones, destaca su uso como aislamiento térmico y acústico en divisorios interiores verticales —especialmente en tabiquería seca con estructura metálica y placa de yeso laminado—, así como aislamiento de cerramientos horizontales sin cargas. Además, se evitan puentes acústicos ya que no se generan rozas con el paso de instalaciones eléctricas. Sus diferentes formatos — rollo y panel— y modulaciones de ancho —400 mm y 600 mm— permiten adaptarse con facilidad a las necesidades de uso. Esta solución cuenta con resistencias térmicas de 0,85 a 2,60 m2K/W, con λ34 mW/mK. Es incombustible, no es hidrófila, y está diseñada tanto para obra nueva, como para rehabilitación.



Perteneciente a la multinacional francesa Saint-Gobain el fabricante de sistemas de aislamiento en edificación Isover anuncia el lanzamiento de su nueva lana mineral arena APTA Este producto de tacto suave y color crema, que sustituirá en la gama al producto arena actual, presenta un embalaje mejorado con un asa incorporada en los bultos, que facilita su manipulación en obra.

