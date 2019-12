05/12/2019 Odile Decq, Torre Antares en Barcelona El estudio parisino de la arquitecta Odile Decq ha dado a conocer las imágenes de su edificio residencial con terrazas sinuosas que ya ha empezado a construirse en el número 1 de la plaza de Levante de Barcelona . Con 28 alturas y 89 viviendas exclusivas, que oscilan entre los 98 metros cuadrados y los 386, la torre de color blanco se corona con el rojo de los niveles superiores, aplicando la éntasis de las columnas clásicas a la construcción para dotar de esbeltez al conjunto.



Un gran vestíbulo de triple altura cuenta con una pared verde curva que conduce a un jardín privado. Studio Odile Decq diseñará los acabados interiores con formas fluidas y orgánicas, optimizando las vistas a la ciudad o al mar mediterráneo con ventanas de suelo a techo y amplias terrazas.



La finalización de la torre está prevista para 2020. Odile Decq, residencia Saint-Ange en Grenoble (Francia)

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.