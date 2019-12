(empty) Saturday, December 14, 2019 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 12/12/2019 Ignacio José Peña Peñaranda, Quincho Moholy en Pucón (Chile) Photos: Sebastián Aguilar

A los pies del volcán Villarrica, cercano a Pucón, en la provincia de Cautín situada en el sur de Chile, se encuentra esta construcción de 42 metros cuadrados diseñada por Ignacio José Peña Peñaranda. El encargo se levanta en el terreno donde se ubica una vivienda con el objetivo de generar un lugar de reflexión y meditación rodeado de robles. El proyecto está inspirado en las obras del artista húngaro László Moholy-Nagy. De esta manera, la composición combina un cilindro, inclinado para permitir el acceso, con las líneas rectas de los muros de hormigón visto que proporcionan intimidad, dividen el espacio generando una piscina semicircular, y separan las estancias públicas de las privadas, mientras en ocasiones se transforman en mobiliario interior. Las rocas volcánicas existentes se recolocan en el exterior para ser contrapuestas con las formas geométricas puras de la construcción.