07/01/2020 Francisco Mangado, centro cultural en Legnano (Italia) El proyecto del estudio navarro de Francisco Mangado resultó ganador del concurso para construir un centro cultural con una biblioteca en Legnano, municipio de la región italiana de Lombardía, situado a unos 30 kilómetros de Milán. Con una superficie construida de 4.120 metros cuadrados, el conjunto se levanta en el borde del parque público Falcone Borsellino. Como un contrapunto al frente de la ciudad, el edificio cuenta con una secuencia espacial que permite a los usuarios tener una visión general del interior a pesar de que está funcionalmente fragmentado. El centro está definido por: su forma compacta; las divisiones a través de los núcleos de conexión y servicio, que se convierten en elementos estructurales; la doble altura del espacio después de la entrada, que permite una mirada transversal; y por los patios vidriados que permiten la continuidad visual.