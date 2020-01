(empty) Tuesday, January 14, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 13/01/2020 Carles Enrich Studio, recuperación de la Torre Merola en Puigreig (Barcelona) Photos: Adrià Goula

El estudio barcelonés fundado por Carles Enrich es el autor de la intervención para rehabilitar una de las dos caras de la torre de defensa del castillo de Merola, que constituye los únicos restos de la construcción del siglo XIII situados en Puigreig, un municipio de la comarca del Berguedà.



El desprendimiento en 2016 de parte de la coronación de la torre motivó la actuación para consolidar y reforzar los restos medievales. Por un lado, se recupera la cimentación desaparecida con hormigón de cal. Por otro, una estructura de madera con dieciocho perfiles de sección cuadrada de 14 cm reinterpreta la volumetría de la torre de piedra —originalmente de planta rectangular de 5 x 3,8 m y una altura de 14,8 m—, mientras se le devuelve su función como punto de observación a través de una escalera que accede a tres niveles de circulación. La unión se realiza mediante unos perfiles de madera anclados al lienzo de piedra en catorce puntos. AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.