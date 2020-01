14/01/2020 Snøhetta, jardín interior en el edificio 550 Madison de Nueva York

+ Zoom © Snøhetta and MOARE © Snøhetta and MOARE

© Snøhetta and MOARE

La firma Snøhetta ha recibido el permiso de la New York City Planning Commission para construir un jardín público en el antiguo rascacielos de la compañía AT&T, finalizado en 1984 según el diseño de Phillip Johnson y John Burgee, que se encuentra en el número 550 de la avenida Madison de Manhattan. La noticia supone la fase final de la obtención de los consentimientos necesarios para renovar la torre de oficinas de 197 metros de altura, adquirida por Olayan Group en 2016.



El jardín formaba parte de la propuesta actualizada que Snøhetta dio a conocer en 2018, realizada después de la polémica suscitada por su diseño inicial para renovar la torre presentado en 2017, la cual condujo a la posterior protección del edificio por parte de la New York City Landmarks Preservation Commission. Esta comisión aprobó el proyecto final de renovación en febrero de 2019.



El diseño para el jardín reinventa una zona pública existente en la planta baja del rascacielos. Una nueva cubierta de acero y vidrio está soportada por esbeltas columnas blancas, en referencia a la cubierta vidriada y curva que será eliminada, así como un edificio anexo, para conseguir un 50 por ciento más de espacio para el proyecto.



El 550 Madison's Garden es un espacio público de propiedad privada (POPS) con árboles de hoja perenne, arbustos y una cortina de agua que ayudarán a amortiguar el ruido exterior. El jardín será visible desde el interior del vestíbulo de la torre que será renovado por Gensler.



El jardín incluye una serie de formas circulares que evocan estos motivos utilizados en el proyecto de Johnson, como la gran ventana circular que define su entrada principal y los arcos del vestíbulo.



La renovación interior del edificio está actualmente en marcha y ya se ha completado más del 50 por ciento. El objetivo es finalizar la intervención en 2020.

