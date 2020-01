17/01/2020 Steven Chilton Architects, Teatro Taihu en Wuxi (China)

+ Zoom © Kris Provoost © Kris Provoost

© Kris Provoost

© Steven Chilton Architects

© Steven Chilton Architects

© Kris Provoost

© Kris Provoost

© Steven Chilton Architects

Inspirado en el cercano parque Mar de Bambú de Yixing, este teatro de la ciudad de Wuxi se levanta a orillas del lago Taihu para albergar de forma permanente el espectáculo House of Dancing Water, escrito y dirigido por Franco Dragone.



Obra de la firma londinense liderada por Steven Chilton, el edificio circular con capacidad para 2.000 espectadores presenta una amplia cubierta metálica, compuesta por piezas triangulares y doradas de aluminio anodizado que, a modo de celosías, proyectan un juego de luces y sombras. Su perímetro queda sustentado por 365 esbeltas columnas inclinadas de acero y en color blanco que intencionadamente actúan como pantalla, interfiriendo en la conexión visual entre el interior y el entorno. De esta manera, la extensión de la cubierta y las columnas proporcionan sombra sobre la fachada al edificio. Foster + Partners, Alibaba offices in Shanghai (China)

