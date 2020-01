22/01/2020 Linazasoro & Sánchez, reordenación de la Puerta del Sol de Madrid Imagen nocturna actual

Imagen nocturna estado reformado

Imagen diurna actual

Imagen diurna estado reformado

1. La plaza antes de la reforma del siglo XIX: un espacio lineal orientado en dirección al amanecer y a la puesta del sol, de ahí su nombre. Un cruce de caminos muy congestionado

2. Proyecto de Lucio del Valle, 1859. Linealidad y centralidad. El espacio se ensancha por el lado N en forma de arco. Se genera un vacío entre el eje E-O y las calles al norte y se define un frente de fachadas homogéneo que sustituye al preexistente

3. Estado actual. Un espacio caótico lleno de obstáculos que entorpecen la visión del espacio, su legibilidad y el disfrute del mismo

4. Contraste con un plano horizontal libre de obstáculos que permite apreciar la arquitectura de la plaza y sus dimensiones

5. Recuperar la forma y el orden del proyecto del siglo XIX actualizado para situar diferentes funciones que se han ido acumulando en el espacio e insistiendo en el vaciado central

6. Reforzando las líneas maestras del espacio tras la reforma del XIX, en el arco norte se sitúa una zona estancial formada por bancos pétreos que delimitan el área comercial respecto al vacío central

7. Permeabilidad de la zona estancial

8. Los bancos delimitan la zona comercial respecto al vacío central. Son elementos bajos que se configuran como espacios cóncavos

9. Centralidad y diseño contemporáneo de la nueva fuente. Se trata de una doble lámina de agua con rebosadero en cuyo centro existe una tribuna para eventos

10. Las estatuas de la Mariblanca y del Oso y el Madroño en el arco norte delimitan el área de bancos que sirven ahora de basamento a los monumentos. La de Carlos III en el eje E-O en posición girada, focalizando la portada de la Casa del Correo

11. En los extremos del eje E-O se sitúan dos pabellones (contenedores de quioscos, cabinas, ascensores, salidas del metro, etc.), dejando libre el centro de la plaza

12. Los quioscos se integran dentro los pabellones

13. Las salidas del metro situadas en el extremo de la calle Montera se integran entre los bancos. Para dignificar la fachada de la Casa del Correo, la salida del metro frente a ella se dispone ahora en la calle Carretas

14. La salida de cercanías se mantiene en su lugar actual y se integra en el eje E-O

15. Los ascensores del metro se integran en los pabellones del eje E-O. De esa manera, dejan de ser elementos que emergen del espacio de la plaza

16. Se disponen áreas de carga y descarga agrupándolas en los extremos de la plaza

17. La mayor parte de la iluminación se integra en el diseño de la plaza, bajo los bancos y las esculturas, en los laterales de los pabellones, en la fuente y mediante farolas perimetrales situadas en las fachadas de los edificios

18. El resultado del conjunto es un espacio ordenado, con todos los elementos agrupados en el eje lineal E-O y en el arco norte. Esto permite la creación de un amplio vacío o espacio público

El alcalde del Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez-Almeida ha anunciado que se va a recuperar el proyecto ganador en 2014 del concurso de ideas Piensa Sol, convocado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para renovar la Puerta del Sol. El comienzo de las obras de la remodelación está previsto para 2021.



La propuesta ‘El sol del membrillo’, que recibió entonces el primer premio, fue concebida por José Ignacio Linazasoro y Ricardo Sánchez basándose en el proyecto de ampliación de la emblemática plaza diseñado a mediados del siglo XIX por Lucio del Valle, el cual resolvía la congestión de la zona con una solución equilibrada donde predominaba el vacío.



Concebida con la flexibilidad para admitir usos cambiantes, el proyecto vencedor elimina ciertos elementos y reagrupa los necesarios en dos pabellones situados en los extremos del eje lineal este-oeste, contenedores de quioscos, cabinas, ascensores, salidas del metro, etc. De esta manera, se consigue espacio en el centro de la plaza para generar un amplio foro urbano donde predomine la claridad y así poder desarrollar diferentes actividades compatibles con la funciones comerciales y estanciales.



El proyecto propone la supresión del tráfico en el tramo de la calle de Alcalá entre la Puerta del Sol y la calle Sevilla, así como la regularización del mismo en el eje este-oeste que atraviesa la plaza desde la calle Mayor en dirección a la Carrera de San Jerónimo. Se disponen áreas de carga y descarga concentradas en los extremos de la plaza.



Las salidas del metro situadas en el extremo de la calle Montera se integran entre los bancos. Para dignificar la fachada de la Casa del Correo, el acceso al metro frente a ella se dispone ahora en la calle Carretas.



En el arco norte se sitúa una zona estancial permeable formada por bancos —cuyo diseño está pendiente de concurso de ideas—, configurando espacios cóncavos que delimitan el área comercial respecto al vacío central donde se ubica una fuente.



Las estatuas de la Mariblanca y del Oso y el Madroño, en el arco norte, delimitan el área de bancos que sirven ahora de basamento a los monumentos. La de Carlos III se dispone en el eje este-oeste en posición girada, focalizando la portada de la Casa del Correo.



La mayor parte de la iluminación está integrada en el diseño de la plaza, bajo los bancos y las esculturas, en los laterales de los pabellones, en la fuente y mediante farolas perimetrales situadas en las fachadas de los edificios.



El conjunto busca generar un espacio ordenado con un amplio vacío, donde los elementos están agrupados en el eje lineal este-oeste y en el arco norte. Linazasoro & Sánchez win ideas competition for Puerta del Sol Un «ágora» en la Puerta del Sol El Mundo

