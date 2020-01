27/01/2020 RCR, Resort Palmares en Lagos (Portugal) Vista del ‘hall’. El agua y el exterior nos dan la bienvenida. Una relación íntima y progresiva con el exterior

© RCR

Ambiente de los espacios comunes de la Villa, donde la relación con el agua y con el exterior tiene su máxima expresión

© RCR

Vista desde el acceso. Un conjunto de masas abstractas que preservan la intimidad de los espacios que guardan, buscando la fusión y adaptación con el paisaje

© RCR

Vestíbulo de la casa club. Una vista filtrada hacia el paisaje que enmarca la bahía de Lagos y del océano Atlántico

© RCR

Un conjunto de espacios exteriores en continuidad con los interiores que se adaptan a una topografía existente y generan diferentes tipos de ambientes

© RCR

Vistas del gran mirador al paisaje desde la casa club

© RCR

Este proyecto del estudio catalán RCR —Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta— busca fusionar la arquitectura en el paisaje, con espacios interiores y exteriores que diluyen sus límites, adaptándose a la topografía del terreno de la localidad de Lagos, situada en la región del Algarve, al sur de Portugal.



El plan director para el promotor inmobiliario Kronos Homes incluye el diseño de RCR para 8 villas, 37 apartamentos de una y dos habitaciones (cuya finalización está prevista para 2021), y una nueva casa club (que se inaugurará en 2020), los cuales se levantarán junto al campo de golf y el hotel Palmares Beach House existentes.



Los diferentes elementos singulares se integran en el conjunto con el fin de generar una identidad unitaria, inspirada en la tradición constructiva vernácula. RCR Arqutiectes, Waalse Krook Mediatheque in Ghent (Belgium) RCR arquitectes, Gallery / Atelier / House in Bordeaux (France)

