(empty) Thursday, January 30, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 30/01/2020 Zaha Hadid Architects, sede de OPPO en Shenzhen (China) La propuesta de Zaha Hadid Architects ha resultado ganadora del concurso internacional convocado para construir las nuevas oficinas de OPPO, fabricante chino de teléfonos inteligentes. Imponiéndose a los proyectos presentados por Bjarke Ingels Group (BIG), Skidmore, Owings & Merrill (SOM), Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP) y Henning Larsen Architects, el diseño seleccionado está definido por cuatro torres interconectadas que alcanzan una altura máxima de 200 metros y cuentan con una superficie construida total de 185.000 metros cuadrados.



Orientados para optimizar las vistas sobre la bahía de Shenzhen, los rascacielos trasladan los núcleos de servicio al exterior para liberar el centro de cada piso, proporcionando vistas ininterrumpidas que mejoran la interacción entre los empleados.



Las torres se estrechan en los niveles inferiores generando amplios espacios cívicos, con una pasarela pública que atraviesa diagonalmente su centro, una plaza ajardinada, locales comerciales y un acceso directo a la estación de metro adyacente. El conjunto cuenta además con el denominado Sky Lab, un espacio público que permite disfrutar de espectaculares vistas sobre la ciudad.



La finalización de la construcción, que incorpora sistemas para optimizar la eficiencia energética, está prevista para 2025. AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.