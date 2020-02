03/02/2020 Díaz y Díaz + TAU, edificio para la sede judicial de Pontevedra (Galicia) Photos: Juan Rodríguez

Las firmas de Gustavo Díaz y Lucas Díaz —con oficinas en La Coruña y Madrid—, y Naiara Montero y Jon Montero (TAU) —con oficinas en La Coruña y Barcelona—, han sido las encargadas del proyecto para construir un nuevo edificio judicial en la ciudad de Pontevedra.



Con una superficie de 23.485 metros cuadrados, la construcción de seis alturas está comunicada con la sede existente a través de una pasarela. Con fachada de planos achaflanados en curva y huecos seriados, el volumen emerge de una parcela de planta trapezoidal, generando tres plazas: la principal de acceso público, la de salida de la sala de vistas principal y la de la entrada reservada a los jueces. El edificio se vuelca hacia un atrio central en su configuración de la planta, mientras el cerramiento exterior presenta una doble piel —una interior vidriada y otra exterior de lamas verticales que protegen de los rayos solares—, utilizando los colores existentes de las construcciones circundantes (blanco gris, negro y verde). Díaz & Díaz, renovación del complejo administrativo de San Caetano

AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.