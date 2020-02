(empty) Thursday, February 06, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 04/02/2020 LAP Arquitectos, rehabilitación del Palacio de Congresos de Córdoba Photos: Jesús Granada

La firma cordobesa LAP Arquitectos —Rafael Pérez Morales, David Pérez Herranz y Rafael Pérez Herranz— ha sido la encargada de esta intervención que rehabilita, mejora y adecúa el Palacio de Congresos de Córdoba, situado en el corazón de la judería, a pocos metros de la Mezquita, donde se encontraba el antiguo hospital de San Sebastián del siglo XVI.



Manteniendo un diálogo con lo preexistente, la estrategia planteada busca una actuación poco invasiva para eliminar añadidos, poner en valor elementos ocultos, atender a las necesidades técnicas y generar un ambiente acogedor con un lenguaje contemporáneo.



El conjunto está organizado en una secuencia tradicional de patios. El acceso se realiza por la antigua capilla del hospital que conduce al patio mudéjar para llegar al segundo patio. Este último, estucado y cubierto por costillas ligeras, es un nuevo espacio de transición y espera que sirve de vestíbulo a la sala principal.



Completamente renovado, el salón de actos alberga un ventanal al fondo del estrado que enmarca un fragmento de la muralla restaurada. La sala combina paredes con celosías acústicas de color blanco y un techo ondulado compuesto por láminas de madera. La flexibilidad de configuraciones espaciales para adaptarse a diferentes usos se consigue a través de tabiques móviles y butacas que quedan ocultas. AV Monographs analyzes in each issue a theme related to a city, a country, a tendency or an architect, with articles by leading specialists complemented by commentary on works and projects illustrated in detail. Published bilingually, with Spanish and English texts placed side by side. Arquitectura Viva covers current topics, taking stock of recent trends in set sections: cover story, works and projects, art and culture, books, technique and innovation. From 2013 on, monthly and bilingual, with Spanish and English texts printed side by side. AV Proyectos is the third member of the AV family: a bilingual publication essentially focussed on design projects (with special attention on competitions and construction details), heretofore only laterally dealt with in the other two magazines.