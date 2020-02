06/02/2020 ‘Sáenz de Oíza. Artes y oficios’, en el Museo ICO Francisco Javier Sáenz de Oíza, Torres Blancas. Planta de primer sótano, 1964. Tinta y color sobre papel vegetal.

Francisco Javier Sáenz de Oíza y Luis Laorga Gutiérrez, Aránzazu, 134. Detalle de ventanas en crucero, 25 de octubre de 1952. Tinta sobre papel vegetal.

© Luis Marino Cigüenza

Francisco Javier Saénz de Oíza. Palacio de Festivales de Santander, 29. Planta y sección de capiteles y marquesina de ingreso. Tinta sobre papel vegetal. 63 x 87 cm. Colección particular.

Francisco Javier Saénz de Oíza, José Luis Romaní y Jorge Oteiza. Concurso Capilla del Camino de Santiago. Collage-fotomontaje Capilla del Camino de Santiago en el trigal, 1954. Colección particular.

Francisco Javier Sáenz de Oíza, Torre Banco de Bilbao, Castellana 81. Fotocopia de fotografía de maqueta. Papel de amoniaco fondo azulado.

Estudio en la calle General Arrando (Madrid), vista interior.

© Luis Marino Cigüenza

Retrato de Francisco Javier Sáenz de Oíza en su casa de Mallorca.

Comisariada por Javier, Vicente y Marisa Sáenz Guerra, hijos del maestro navarro, la exposición ‘Sáenz de Oíza. Artes y oficios’ se puede visitar del 7 de febrero al 26 de abril en el Museo ICO de Madrid. Provenientes del archivo personal de la familia y de otros préstamos, la muestra reúne numerosas piezas inéditas, así como planos, maquetas, cuadros, esculturas, cerámicas y objetos personales de Oíza, junto a obras de grandes artistas —Eduardo Chillida, Antonio López, Lucio Muñoz, Pablo Palazuelo, Jorge Oteiza o José Antonio Sistiaga, entre otros— para representar el vínculo existente entre sus carreras profesionales y personales.



La ‘Sáenz de Oíza. Artes y oficios’ invita al visitante a jugar y plantear su propia conexión subjetiva entre los elementos de diversos estilos expuestos en cinco espacios: el oficio de aprender / el arte de enseñar; el oficio de habitar / el arte de construir; el oficio del alma / el arte de evocar; el oficio de creer / el arte del mecenazgo, y el oficio de competir / el arte de representar. ‘Sáenz de Oíza 1918-2018’ en el COAM Imagining the Mediterranean House at Museo ICO

