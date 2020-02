(empty) Monday, February 10, 2020 Works Projects Competitions Exhibitions Books Prizes Obituaries People Spain Videos Opinion Interiors List + AV Monographs Arquitectura Viva AV Proyectos Index Subscriptions Advertising Distribution Products Archive Other publications 10/02/2020 Malu de Miguel González, vivienda unifamiliar MS5 en Boadilla del Monte Photos: Imagen Subliminal / Miguel de Guzmán + Rocío Romero

En el número 5 de la calle Monte Sollube del municipio madrileño de Boadilla del Monte se sitúa esta casa de dos plantas para tres generaciones de la familia de Malu (María Luisa) de Miguel (Gran Canaria, 1987), autora del proyecto. Con una superficie de 315 metros cuadrados de vivienda y 85 metros cuadrados destinados a zaguanes y terrazas cubiertas, el conjunto está compuesto por dos pabellones separados por el garaje, donde el de mayor tamaño contiene un salón de doble altura que articula las estancias del nivel superior.



El diseño busca circulaciones continuas donde se diluyen los límites entre los espacios interiores y exteriores. Los materiales muestran la rugosidad de sus texturas, como el hormigón (encofrado con tablero OSB) y el ladrillo visto, que se incorpora también en las duchas impermeabilizado con una imprimación transparente.