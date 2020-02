11/02/2020 Ramón Ruiz Marrodán, rehabilitación de la iglesia de Vico en Arnedo Fotos cortesía de Ramón Ruiz Marrodán

Estado previo

La iglesia del Monasterio de Nuestra Señora de Vico en el municipio de Arnedo (La Rioja), habitado por las monjas de la orden cisterciense, fue remodelada según el proyecto del estudio local Ramón Ruiz Marrodán. La intervención consistía en la cubrición parcial de la iglesia y la recuperación de su cripta. El templo levantado en el siglo XVI fue ampliado a principios del XVIII. En el año 1755, quedó seriamente dañado por el terremoto de Lisboa, abriéndose grietas que no fueron reparadas y, en 1962, su cubierta colapsó por falta de mantenimiento, sepultando la cripta.



Para proteger la iglesia y frenar su deterioro, se coloca una cubierta de paneles sándwich y un forjado colaborante configurado mediante cuatro grandes vigas con sección en forma de H, que sirve de suelo a la iglesia y de techo pintado de gris oscuro a la cripta. En la actuación simplemente se rehabilitaron los desperfectos y se aseguró la sustentación, definiendo el espacio con la iluminación y un suelo de hormigón. Ferran Vizoso, old church of Corbera d’Ebre (Tarragona)

