14/02/2020 OMA, Resort Potato Head Studios en Bali

+ Zoom Photography by Kevin Mak for OMA En la isla indonesia de Bali, dentro de la regencia de Badung y el área de Seminyak, se encuentra este proyecto de OMA, dirigido por David Gianotten, un complejo hotelero exclusivo donde se combinan espacios para los huéspedes y otros abiertos al público, rompiendo con el concepto tradicional de resort privado cerrado a su entorno.



La estructura de forma cuadrada está elevada sobre el nivel del suelo. Contiene una plaza abierta y pública destinada a acoger diferentes eventos, además de espacios expositivos y restaurantes. La construcción incorpora la tradición artesanal balinesa y materiales locales, yuxtaponiendo celosías y elementos de hormigón con texturas.