21/02/2020 Toshiko Mori, escuela y residencia de profesores en Fass (Senegal)

+ Zoom Photos: Iwan Baan El estudio neoyorquino de la arquitecta Toshiko Mori recibió el encargo de la Fundación Josef y Anni Albers y la ONG American Friends of Le Korsa (AFLK) para levantar esta escuela de primaria en el remoto poblado senegalés de Fass. El conjunto está compuesto por dos edificios de formas ovaladas. Con capacidad para acoger a 320 niños —de entre 5 y 10 años— de la región compuesta por 110 pueblos, el volumen de mayor tamaño contiene cuatro aulas y un espacio flexible cubierto distribuidos alrededor de un patio interior. El cuerpo más pequeño alberga alojamientos para los profesores. Utilizando técnicas constructivas y materiales locales, el proyecto cuenta con muros perimetrales de diferentes alturas que están perforados para permitir la ventilación. Además, la cubierta inclinada y gruesa de paja proporciona un aislamiento eficaz contra el calor. Toshiko Mori’s Thread building opens in Senegal

