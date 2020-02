25/02/2020 Herzog & de Meuron, capilla junto a la autopista en Andeer (Suiza)

+ Zoom Images: Aron Lorincz Ateliers, courtesy of Herzog & de Meuron A las afueras de Andeer, en el cantón suizo de los Grisones y junto a la autopista A13, se sitúa este proyecto de la firma Herzog & de Meuron. Alcanzando 10 metros de altura, cuatro muros de color blanco y ángulos rectos están apoyados unos contra otros en un juego de inclinaciones. Contrario a los lugares de culto tradicionales, el diseño de la capilla que surge como respuesta a su entorno no presenta signos o símbolos religiosos. Se disponen dos accesos, uno a nivel del suelo orientado hacia el oeste, y otro que conduce al interior a través de una escalera en espiral. Con 280 metros cuadrados distribuidos en dos niveles, una secuencia de espacios subterráneos está incrustada en la ladera e incluye aperturas para permitir la entrada de luz natural. El espacio principal se abre al paisaje con vistas panorámicas y contiene un panel vidriado de color rojo de suelo a techo. Herzog & de Meuron, Grand Canal Museum Complex in Hangzhou (China)

