27/02/2020 OMA, sede de SNCB en Bruselas Se ha dado a conocer la propuesta ganadora del concurso convocado en 2018 para convertir tres edificios existentes en la avenida Fonsny, junto a la estación de tren Bruselas-Sur, en las nuevas oficinas de la Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Belgas (Société Nationale des Chemins de fer Belges, SNCB). Con un total de 75.000 metros cuadrados, el proyecto de la firma fundada por Rem Koolhaas OMA —liderado por Reinier de Graaf—, junto con Jaspers-Eyers Architects busca reunir en un complejo todos los departamentos de la compañía y a sus 4.000 empleados. La intervención renueva las tres construcciones de ladrillo —levantadas con motivo de la Expo 58, que estarán coronada con jardines— y amplía el conjunto con un nuevo volumen, de once pisos y 236 metros de longitud, cuya fachada de vidrio está articulada con perforaciones circulares. OMA, Resort Potato Head Studios in Bali

